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07:01, 23 июля 2024Мир

В Польше призвали помочь Молдавии защититься от России

В парламенте Польши призвали помочь Молдавии защититься от России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Peter Andrews / Reuters

Польский депутат Катажина Матусик-Липец призвала правительство помочь Молдавии защититься от России и развивать отношения с НАТО. Об этом говорится в обращении члена парламента к министру обороны Польши Владиславу Косиняку-Камышу. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма.

«Республика Молдова является одним из кандидатов на членство в Европейском Союзе и очень важной страной с точки зрения стабильности и безопасности Польши. Молдова — это небольшая страна, но расположенная относительно близко к Польше и потенциально подверженная риску российской агрессии», — пишет Матусик-Липец, подчеркивая, однако, что риск подобной агрессии «невелик».

Депутат также заявила, что небольшая численность молдавской армии и ее плохая подготовка и оснащение «вызывают беспокойство».

«Польша имеет очень хорошие отношения как с Молдавией, так и со странами, считающимися главными союзниками Молдавии в Европейском Союзе: Румынией и Францией. Польша также является активным членом НАТО, выделяющим относительно большие суммы на оборону. Таким образом, мы можем сыграть важную роль в поддержке Молдавии в расширении оборонных возможностей и ее адаптации к стандартам НАТО», — пояснила автор обращения.

В связи с этим она задала главе польского Минобороны вопрос о его планах работы по данному направлению. «Как вы оцениваете возможности усиления польской поддержки молдавской армии в области передачи техники и боеприпасов и подготовки? Каковы перспективы развития сотрудничества Молдавии с НАТО, а также возможная перспектива членства и какую роль в этом процессе может сыграть Польша?» — спросила она.

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