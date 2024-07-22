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19:21, 22 июля 2024Забота о себе

Россиянам подсказали способы избежать «болезни купальщика»

Паразитолог Чернышева: от укусов церкарий в стоячих водоемах защитят репелленты

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Врач-паразитолог Елена Чернышева подсказала россиянам простые способы избежать так называемой болезни купальщика, которой можно заразиться при плавании в водоемах со стоячей водой. Ее рекомендации приводит издание «360».

Чернышева предупредила: из-за жары в стоячих водоемах выросло число церкарий — личинок глистов. Укусы церкарий, по ее словам, могут спровоцировать развитие «болезни купальщика». «Они кусают и, естественно, впускают свои продукты обмена — токсические вещества. Они раздражают кожу и вызывают зуд», — объяснила врач.

Чернышева подчеркнула, что купаться в стоячих водоемах можно, если соблюдать правила безопасности. Прежде всего защитят от укусов церкарий репелленты, которые надо использовать перед погружением в воду. По словам врача, они отпугнут паразитов.

Также она рекомендовала не находиться в водоеме слишком долго и после купания либо принимать душ, либо ополоснуться чистой водой из бутылки и хорошо вытереться.

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      Наталья Обрядина
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