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12:15, 22 июля 2024Мир

Трамп допустил повторное выдвижение Байдена из-за его забывчивости

Трамп: Байден забудет о своем выходе из предвыборной гонки
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Tom Brenner / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп допустил повторное выдвижение американского лидера Джо Байдена на выборах в связи с тем, что глава государства может забыть о своем выходе из предвыборной гонки. Об этом сообщает The Times.

«Это еще не конец! Завтра мошенник Джо Байден проснется и забудет, что он вышел из гонки!» — написал Трамп в соцсетях.

Ранее Трамп призвал Байдена покинуть Белый дом, объяснив это тем, что политик, который не может участвовать в выборах, также не может управлять страной.

21 июля Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на пост президента. В качестве кандидата от Демократической партии он предложил вице-президента Камалу Харрис. При этом Байден заверил, что останется на посту главы государства до конца своего срока.

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      Елизавета Мытарева
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