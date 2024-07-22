Трамп допустил повторное выдвижение Байдена из-за его забывчивости

Трамп: Байден забудет о своем выходе из предвыборной гонки

Бывший президент США Дональд Трамп допустил повторное выдвижение американского лидера Джо Байдена на выборах в связи с тем, что глава государства может забыть о своем выходе из предвыборной гонки. Об этом сообщает The Times.

«Это еще не конец! Завтра мошенник Джо Байден проснется и забудет, что он вышел из гонки!» — написал Трамп в соцсетях.

Ранее Трамп призвал Байдена покинуть Белый дом, объяснив это тем, что политик, который не может участвовать в выборах, также не может управлять страной.

21 июля Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на пост президента. В качестве кандидата от Демократической партии он предложил вице-президента Камалу Харрис. При этом Байден заверил, что останется на посту главы государства до конца своего срока.