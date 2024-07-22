В Турции заявили о желании выйти из НАТО

Турецкий аналитик Гектюрк: Анкара желает выйти из НАТО, но нужны реальные шаги

Турция желает выйти из НАТО, но для этого нужно предпринять реальные шаги. Об этом заявил аналитик, член Центрального комитета по принятию решений турецкой партии Vatan («Родина») Орчун Гектюрк в беседе с РИА Новости.

«Турция хочет выйти из НАТО вместе со своим государством и нацией, она знает, что западный империализм нацелен на нее», — заявил аналитик.

По его словам, этим объясняются слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после саммита альянса о неудачной политике Запада по Украине. Аналитик добавил, что для отказа от НАТО Анкаре все же «необходимо предпринять реальные шаги».

Гектюрк отметил, что Турция вынуждена придерживаться «политики баланса» «из-за влияния натовцев внутри государства». По словам эксперта, в настоящее время в Турции заметен конфликт между сторонниками национального государства и представителями интересов США.

12 июля по итогам саммита Эрдоган заявил, что Запад так и не достиг на Украине рассчитываемого результата, несмотря на всевозможную поддержку. Кроме того, турецкий лидер оказался единственным, кто призывал к миру на прошедшей встрече альянса.