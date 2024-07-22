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10:21, 22 июля 2024Мир

В Турции заявили о желании выйти из НАТО

Турецкий аналитик Гектюрк: Анкара желает выйти из НАТО, но нужны реальные шаги

Фото: Tunahan Turhan / Globallookpress.com

Турция желает выйти из НАТО, но для этого нужно предпринять реальные шаги. Об этом заявил аналитик, член Центрального комитета по принятию решений турецкой партии Vatan («Родина») Орчун Гектюрк в беседе с РИА Новости.

«Турция хочет выйти из НАТО вместе со своим государством и нацией, она знает, что западный империализм нацелен на нее», — заявил аналитик.

По его словам, этим объясняются слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после саммита альянса о неудачной политике Запада по Украине. Аналитик добавил, что для отказа от НАТО Анкаре все же «необходимо предпринять реальные шаги».

Гектюрк отметил, что Турция вынуждена придерживаться «политики баланса» «из-за влияния натовцев внутри государства». По словам эксперта, в настоящее время в Турции заметен конфликт между сторонниками национального государства и представителями интересов США.

12 июля по итогам саммита Эрдоган заявил, что Запад так и не достиг на Украине рассчитываемого результата, несмотря на всевозможную поддержку. Кроме того, турецкий лидер оказался единственным, кто призывал к миру на прошедшей встрече альянса.

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      Елизавета Мытарева
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