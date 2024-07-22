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11:26, 22 июля 2024Бывший СССР

В Латвии отреагировали на выход Байдена из президентской гонки в США

Глава МИД Латвии Браже выразила Байдену уважение за выход из президентской гонки

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Глава МИД Латвии Байба Браже отреагировала на выход действующего лидера США Джо Байдена из президентской гонки. Соответствующий комментарий она опубликовала в социальной сети X.

Браже выразила Байдену «глубочайшее уважение за это трудное решение».

Ранее выход Байдена из президентской гонки также прокомментировал президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что «политика никогда не была такой интересной».

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21 июля стало известно о завершении участия Байдена в президентской гонке. В социальных сетях было опубликовано письмо с соответствующим заявлением главы государства.

При этом американский лидер пообещал остаться на своем посту до конца действующего срока. Он также поддержал выдвижение в президенты от Демократической партии США вице-президента Камалы Харрис.

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      Екатерина Грищенко
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