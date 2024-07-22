В России заметили редкий Т-90

В России заметили редкую модификацию Т-90 с литой башней

Редкую модификацию танка Т-90 заметили на железнодорожной платформе в России. Ранняя машина отличается от последующих Т-90 литой башней, пишет Telegram-канал «Воевода Вещает».

Канал обратил внимание на фотографию Т-90 с литой башней, которая указывает на принадлежность танка к изделиям ранней серии. В сообщении отметили, что такие танки встречаются очень редко.

Т-90 «Владимир», который стал серийным вариантом танка объект 188, приняли на вооружение в 1992 году. Корпус и башню машины создали по типу агрегатов танка Т-72Б. «Владимир» получил унифицированную с Т-80У систему управления огнем, динамическую защиту «Контакт-5» и комплекс оптико-электронного подавления «Штора». В 2004 году начали строить Т-90А, оснащенные сварной башней.

В начале июля в районе заводского полигона Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле впервые заметили боевую машину неизвестного типа, похожую на тяжелый бронетранспортер на базе танка. Изделие получило шасси Т-72 или Т-90.