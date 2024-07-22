В правительстве Нидерландов ответили на критику выступления Урганта и Познера в Амстердаме

Власти Нидерландов заступились за выступивших в Амстердаме Урганта и Познера

В правительстве Нидерландов ответили на обращение местных депутатов, ранее выступивших с критикой шоу телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера, прошедшего в театре Амстердама. В тексте ответа правительства за подписью министра образования, культуры и науки Нидерландов Эппо Брюинса и министра иностранных дел Нидерландов Каспара Вельдкампа власти заступились за выступивших 28 мая в Theater Amsterdam Урганта и Познера. «Лента.ру» изучила соответствующий документ.

В конце мая стало известно об обращении двух нидерландских депутатов, в котором они возмутились фактом выступления Урганта и Познера в одном из крупнейших театров Амстердама — Theater Amsterdam — с собственным шоу. Парламентарии спрашивали у правительства, знакомо ли оно с биографией «пропагандистов, которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией». Депутаты требовали разъяснить, каким образом это выступление «соотносится с политикой других культурных учреждений по разрыву связей с Россией».

В правительстве отметили, что знакомы с биографией и работой Урганта и Познера, добавив, что им также известно и о прошедшем в Амстердаме выступлении. Выражая свое мнение о шоу, немецкий кабмин сослался на демократические принципы и право культурных учреждений самостоятельно выбирать свою программу.

«В демократическом государстве, основанном на верховенстве закона, свобода выражения мнений является важным преимуществом и должна иметь большое значение наряду с защитой демократического государства, основанного на верховенстве закона (...). Правительство возлагает на учреждения культуры, получающие субсидии или, как в данном случае, не получающие субсидий, ответственность за оценку того, какие спектакли будут запланированы», — говорится в тексте ответа.

При этом в кабмине усомнились в том, что прошедшее выступление можно квалифицировать как «российскую пропаганду». «Мы должны проводить различие между (...) кампаниями по дезинформации и культурными или развлекательными программами на русском языке и/или для русскоязычной аудитории», — подчеркивается в документе.

31 мая Познер прокомментировал его совместные с Ургантом выступления за границей на фоне критики нидерландских депутатов. Телеведущий подчеркнул, что их шоу вне политики. «Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном [Ургантом] сделали, и не касаются политики», — подчеркнул Познер.

Познер также указал, что ничего не знает о заявлениях членов парламента Нидерландов относительно выступления российских ведущих в Амстердаме. После мероприятия в этом городе к ним с Ургантом никто не обращался, добавил он. «Видимо, они (депутаты — прим. «Ленты.ру») выступили после нашего с Иваном Ургантом вечера и отъезда», — сказал журналист.