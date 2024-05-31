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06:42, 31 мая 2024Интернет и СМИ

В Нидерландах возмутились из-за выступления Урганта и Познера в Амстердаме

В Нидерландах потребовали разъяснений из-за выступления Урганта в Амстердаме
Владимир Познер

Владимир Познер. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Члены парламента Нидерландов от «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс возмутились фактом выступления телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Амстердаме. Депутаты потребовали разъяснений этой ситуации от главы нидерландского МИД Ханке Брюинса Слота и государственного секретаря по культуре и СМИ Флер Грепер. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего парламентского запроса Мартенс и Брекелманса.

Обращение депутатов состоит из 11 вопросов и касается спектакля, который прошел 28 мая в Theater Amsterdam — одном из главных театров столицы Нидерландов.

В своем обращении депутаты, среди прочего, спрашивают, знакомы ли в правительстве с биографией «пропагандистов, которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией». Кроме того, в вопросе утверждается, что Познер «не осуждает» действия России на Украине и «обвиняет в этом Запад».

«Поскольку сайт покупки билетов на это мероприятие полностью русскоязычный, разделяете ли вы подозрение, что это представление рассчитано в основном на русских в Нидерландах? Учитывая историю Познера и Урганта, то, что шоу ведется на русском языке, и ожидание того, что шоу посетят почти исключительно россияне, как вы оцениваете риск того, что это шоу будет способствовать (неявно или явно) распространению российской дезинформации и российского нарратива?» — интересуются авторы обращения.

Кроме того, они спрашивают у представителей правительства о том, каким образом это выступление «соотносится с политикой других культурных учреждений по разрыву связей с Россией».

«Готовы ли вы начать критический и острый диалог с культурным сектором по вопросу о том, как найти правильный компромисс между свободой выражения мнений и противодействием российской пропаганде?» — говорится в тексте заключительного вопроса.

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В марте Ургант ответил на вопрос об эмиграции. «Я из России никуда не уезжал», — заявил Ургант в ответ на вопрос корреспондента о том, надолго ли он приехал в страну.

Программу «Вечерний Ургант», а также ряд других развлекательных шоу Первого канала перестали транслировать в феврале 2022 года. Вместо них начали показывать общественно-политические передачи. В сентябре того же года развлекательные программы начали возвращаться в эфир, однако «Вечерний Ургант» так и не появился в сетке вещания канала. На фоне этого неоднократно возникали слухи о закрытии шоу, но Первый канал каждый раз опровергал эту информацию.

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      Кирилл Садовский
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