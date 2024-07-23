Названо число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на паром на Кубани

При атаке дронов ВСУ на паром в порту «Кавказ» на Кубани пострадали пять человек

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на порт «Кавказ» в Краснодарском крае пострадали пять человек. Об этом сообщили в оперативных службах региона, передает ТАСС.

По словам собеседника агентства, одного человека врачи спасти не смогли. Подробностей о состоянии раненых пока не приводится.

Украинские беспилотники ударили по порту на Кубани утром во вторник, 23 июля. Как уточнял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате атаки на пароме начался пожар — угрозы распространения огня нет.

«Кавказ» — пятый по грузообороту порт России. Он находится в Темрюкском районе Краснодарского края рядом с Крымским мостом. Утром во вторник, 23 июля, движение по мосту перекрывали. Сообщение о вводе ограничений появилось в 7:29 по московскому времени. Власти не называли причин приостановки движения транспортных средств.