Появились кадры с места гибели российской байкерши-блогера МотоТани в Турции

Появились кадры с места гибели байкерши-блогера МотоТани в Турции

Появились кадры с места гибели в Турции российской байкерши-блогера Татьяны Озолиной, более известной как МотоТаня. Снимок ее мотоцикла публикует Telegram-канал «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы».

На снимке запечатлен мотоцикл байкерши красного цвета, на котором она разбилась. На фото видно, что байк серьезно поврежден, а некоторые его запчасти разлетелись по сторонам.

Ранее стало известно, что МотоТаня погибла в Турции в ДТП. Блогерша ехала вместе с двумя турецкими коллегами. В какой-то момент она не справилась с управлением и врезалась в грузовик. Озолина скончалась до приезда скорой помощи.

За четыре дня до трагедии МотоТаня опубликовала пост, в котором рассказала о планах покорить Турцию. После известия о гибели байкерши поклонники начали оставлять соболезнования в комментариях под публикацией. Один из пользователей отметил символичность ее последнего поста.

Татьяна Озолина родилась в городе Тара Омской области. В 2014-м она приобрела свой первый мотоцикл. Уже в конце 2015 года, благодаря фото и видео на мотоцикле, девушка стала популярна не только в России, но и за рубежом. Количество ее поклонников росло, и в 2020 году она стала самой популярной мотоциклисткой в мире по количеству подписчиков.

