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12:31, 23 июля 2024Силовые структуры

Раскрыта цель готовивших теракт в мечети в Белгороде

Готовившие теракт в мечети в Белгороде были нацелены на столкновение верующих

Фото: РИА Новости

Целью предотвращенного ФСБ теракта в мечети в Белгороде было столкновение христиан с мусульманами. Об этом сообщает ТАСС.

Один из задержанных мужчин заявил, что теракт должен был разжечь вражду между верующими. По его словам, в марте с ним вышел на связь друг, который находится в днепровской колонии, и предложил за деньги поджечь мечеть. Для этого нужно было приобрести коктейли Молотова и кинуть их в здание.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе сотрудники ФСБ задержали двоих местных жителей за подготовку теракта в мечети в Белгороде. Их задержание попало на видео.

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      Варвара Митина
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