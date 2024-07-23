Раскрыта цель готовивших теракт в мечети в Белгороде

Готовившие теракт в мечети в Белгороде были нацелены на столкновение верующих

Целью предотвращенного ФСБ теракта в мечети в Белгороде было столкновение христиан с мусульманами. Об этом сообщает ТАСС.

Один из задержанных мужчин заявил, что теракт должен был разжечь вражду между верующими. По его словам, в марте с ним вышел на связь друг, который находится в днепровской колонии, и предложил за деньги поджечь мечеть. Для этого нужно было приобрести коктейли Молотова и кинуть их в здание.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе сотрудники ФСБ задержали двоих местных жителей за подготовку теракта в мечети в Белгороде. Их задержание попало на видео.