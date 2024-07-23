Россия вчетверо нарастила экспорт в Китай одного вида продукции

РИА Новости: в июне Россия увеличила поставки свинины в КНР в четыре раза

Россия в июне увеличила поставки свинины в Китай в четыре раза в стоимостном выражении. Этот показатель достиг 3,8 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения китайской таможни.

Если в мае объем экспорта этой продукции из РФ в КНР составлял 350 тонн, то в первый месяц лета он достиг 1,35 тысячи тонн. Поставки замороженного мяса увеличились в 3,3 раза, оказавшись на уровне 2,3 миллиона долларов, а продажи субпродуктов из свинины — в 5,7 раза, до 1,6 миллиона долларов.

В целом в июне Китай импортировал этой продукции на 331 миллион долларов. Больше всего свинины в страну поступило из Испании Штатов и Бразилии.

Ранее в Национальном союзе свиноводов спрогнозировали, что поставки российской свинины в КНР могут оказаться на уровне 150-200 тысяч тонн в год. Всего же предполагалось, что страна может экспортировать за рубеж 250 тысяч тонн данной продукции.

В марте производители свинины из РФ сообщили о планах начать массовые поставки в Индию, с учетом требований законодательства этой страны. Среди основных позиций были названы грудинка на кости, ребра и карбонад.