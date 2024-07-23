Стало известно о судьбе поставлявшейся через Украину нефти «Лукойла»

Поставлявшуюся через Украину нефть «Лукойла» оформляют на другие направления

Доставлявшуюся через Украину в Венгрию и Словакию нефть «Лукойла» оформляют на другие направления, стало известно «Интерфаксу». По словам источника в отрасли, рассказавшего о судьбе трубопроводных поставок, в направлении этих европейских стран компания их в июле не возобновляла.

Отмечается, что нефть отправляется «в соответствии с заявками, которые приняты к транспортировке». Также собеседник журналистов допустил, что сейчас ведутся консультации о закупках нефти на границе РФ и Украины.

«Лукойл» является крупным поставщиком углеводородов как в Венгрию, так и в Словакию. Страны ведут консультации в связи с остановкой транзита по нефтепроводу «Дружба». В середине месяца они прекратили получать нефть от российской компании на фоне ужесточения Киевом санкций против нее. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил о намерении поднять в Евросоюзе вопрос о таких действиях Украины.

Накануне глава украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов в комментарии Reuters указал, что объемы «Лукойла» заменили другие поставщики, так что, по его словам, нефтепровод «Дружба» работает так же, как и до этого.