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20:26, 23 июля 2024Бывший СССР

В Эстонии определили размер военной помощи Украине

Михал: Эстония продолжит выделять на военную помощь Украине 0,25 процента ВВП
Кристен Михал

Кристен Михал. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Эстония будет выделять на военную помощь Украине 0,25 процента внутреннего валового продукта (ВВП). О размере поддержки Киева рассказал премьер-министр прибалтийской республики Кристен Михал на своей странице в социальной сети X.

«В свой первый день в должности я поговорил с [президентом Украины] Владимиром Зеленским. (...) Эстония неизменно поддерживает Украину. (...) Мы продолжим выделять Украине 0,25 процента ВВП в качестве военной помощи», — написал Михал.

Новое правительство Эстонии было утверждено президентом страны Аларом Карисом 22 июля. Кабинет министров возглавил Кристен Михал.

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      Екатерина Грищенко
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