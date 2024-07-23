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19:01, 23 июля 2024Россия

В Кремле ответили на вопрос об обращении Кадырова про захват Wildberries

Песков заявил, что в Кремле не видели обращения Кадырова о захвате Wildberries

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Кремле не видели заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о «рейдерском захвате» маркетплейса Wildberries. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Пеской, чьи слова приводит РБК.

«Нет. Не видели», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, ознакомились ли в Кремле с данным заявлением главы Чечни.

Ранее сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук заявил о попытке «рейдерского захвата» компании. По его словам, с начала июля фирма Russ Outdoor, во главе которой стоят Левон и Роберт Мирзояны, при помощи юридических махинаций пытается завладеть активами Wildberries.

Затем Кадыров сообщил, что у семьи Бакальчук в марте начались серьезные проблемы внутри семьи и с бизнесом. По словам политика, основательницу маркетплейса Татьяну Бакальчук рейдеры якобы оградили от общения с детьми и супругом. Кадыров также обратился в депутату Госдумы Адаму Делимханову с просьбой заняться вопросом возвращения Бакальчук в семью.

В свою очередь Татьяна опровергла информацию о «рейдерском захвате» компании. Она отметила, что в компании происходит «не рейдерский захват, а развод», а все процессы ранее согласованы с Владиславом, который лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании.

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      Никита Абрамов
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