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13:11, 23 июля 2024Россия

В России высказались об ответе на атаку дронов на паром в порту «Кавказ»

Сенатор Джабаров: РФ жестко ответит на атаку дронов на паром в порту «Кавказ»
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Россия жестко отреагирует на атаку дронов на паром в порту «Кавказ» в Краснодарском крае, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Об ответных мерах он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что на подобные атаки надо отвечать очень жестко. Когда сейчас западные страны говорят о начале мирных переговоров с Украиной — с кем переговариваться, с террористами? Потому что те, кто уничтожает мирных граждан, — террористы. Я уверен, что наши военные предпринимают необходимые меры и, наверное, будет какой-то ответ», — сказал сенатор.

Складывается такое впечатление, что западный мир видит жертвы только с украинской стороны, а то, что творит сама Украина против россиян, они этого не хотят замечать

Владимир Джабаровроссийский сенатор

23 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что беспилотники атаковали паромное судно в порту «Кавказ» в Темрюкском районе Краснодарского края, рядом с Крымским мостом. Это пятый по грузообороту порт в России. Из-за ударов начался пожар, но возгорание удалось быстро ликвидировать.

Также глава региона рассказал, что в результате атаки пострадали пять человек, еще одного спасти не удалось.

Минобороны сообщало, что в ночь на 23 июля Украина выпустила по территории России 25 беспилотников. 21 беспилотник средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Крымом и акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве. Еще по два дрона сбили над Брянской и Белгородской областями.

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      Варвара Кошечкина
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