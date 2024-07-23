В России захотели заставлять блогеров делать социальную рекламу

Блогеров захотели обязать отдавать 5 процентов рекламы под социальный контент

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) захотела заставлять блогеров отдавать 5 процентов годового объема рекламы под социальный контент. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Во время заседания рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в блогосфере АБА заявили, что разрабатывают законопроект, предусматривающий такую обязательную норму для блогеров.

В АБА подчеркнули, что так на площадках блогеров станет больше социально значимого контента, а также поддержки благотворительных проектов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал обязать блогеров получать аккредитацию для ведения лекционной деятельности. По его словам, многие россияне получают знания у «сомнительных» лекторов и блогеров.

До этого стало известно, что в России появится реестр недобросовестных блогеров.

