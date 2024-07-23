WADA подало в суд на объяснившую попадание допинга сексом фехтовальщицу

WADA подало апелляцию на решение оправдать фехтовальщицу Тибюс в деле о допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации фехтования (FIE) оправдать серебряного призера Олимпийских игр в Токио Изаору Тибюс. Об этом сообщает агентство AFP.

Слушания в CAS по делу Тибюс пройдут после Олимпийских игр 2024 года в Париже. На время слушаний спортсменку не отстраняли от соревнований. Сообщается, что фехтовальщица может лишиться завоеванных на Олимпиаде-2020 наград.

В начале февраля сообщалось, что допинг-проба Тибюс дала положительный результат на остарин. Она объяснила попадание запрещенного в вещества в ее организм сексуальным контактом с мужем, рапиристом Рэйсом Имбоденом, принимавшим препарат.

После этого антидопинговый суд FIE оправдал Тибюс. Спортсменка была признана невиновной и сможет принять участие в домашней Олимпиаде-2024.