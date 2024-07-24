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17:38, 24 июля 2024Наука и техника

ABL Space потеряла ракету после испытания

Американская компания ABL Space Systems потеряла ракету после испытания

Фото: ABL / X

Американская компания ABL Space Systems потеряла ракету RS1 после предстартового статического огневого испытания. Об этом сообщает SpaceNews.

В ходе теста, состоявшегося 19 июля на острова Кадьяк близ Аляски, носитель получил «непоправимые» повреждения, возникшие в результате пожара. Ракету, которая проходила испытания, компания планировала использовать для первого за последние полтора года запуска RS1.

«Команда расследует первопричину и будет предоставлять обновления по мере продвижения расследования», — заявили в ABL Space, не представив каких-либо подробностей случившегося.

Ранее издание сообщило, что ABL Space Systems получила контракт от стартапа Scout Space на запуск военного аппарата Owlet.

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      Иван Потапов
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