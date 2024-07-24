ABL Space потеряла ракету после испытания

Американская компания ABL Space Systems потеряла ракету после испытания

Американская компания ABL Space Systems потеряла ракету RS1 после предстартового статического огневого испытания. Об этом сообщает SpaceNews.

В ходе теста, состоявшегося 19 июля на острова Кадьяк близ Аляски, носитель получил «непоправимые» повреждения, возникшие в результате пожара. Ракету, которая проходила испытания, компания планировала использовать для первого за последние полтора года запуска RS1.

«Команда расследует первопричину и будет предоставлять обновления по мере продвижения расследования», — заявили в ABL Space, не представив каких-либо подробностей случившегося.

Ранее издание сообщило, что ABL Space Systems получила контракт от стартапа Scout Space на запуск военного аппарата Owlet.