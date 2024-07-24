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14:38, 24 июля 2024Из жизни

Российский космонавт раскрыл алгоритм действий при встрече с инопланетянином

Космонавт Артемьев заявил, что при встрече с инопланетянами надо начать съемку

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Российский космонавт-испытатель и герой России Олег Артемьев раскрыл алгоритм действий при встрече с инопланетянином. Об этом сообщает РИА Новости.

Космонавт отвечал на вопросы участников Фестиваля новых медиа, когда у него неожиданно поинтересовались, как следует поступить при встрече с неземными формами жизни.

«У каждого есть смартфон, поэтому первое, что нужно делать, это, конечно, сразу сделать селфи», — нашелся Артемьев. Затем, по его словам, нужно начать съемку, чтобы «люди, которые пришли после вас, поняли, что делать дальше с этими инопланетянами». Он подытожил, что главное для космонавтов — документировать все происходящее на космической станции.

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      Екатерина Лобанова
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