Российский космонавт раскрыл алгоритм действий при встрече с инопланетянином

Космонавт Артемьев заявил, что при встрече с инопланетянами надо начать съемку

Российский космонавт-испытатель и герой России Олег Артемьев раскрыл алгоритм действий при встрече с инопланетянином. Об этом сообщает РИА Новости.

Космонавт отвечал на вопросы участников Фестиваля новых медиа, когда у него неожиданно поинтересовались, как следует поступить при встрече с неземными формами жизни.

«У каждого есть смартфон, поэтому первое, что нужно делать, это, конечно, сразу сделать селфи», — нашелся Артемьев. Затем, по его словам, нужно начать съемку, чтобы «люди, которые пришли после вас, поняли, что делать дальше с этими инопланетянами». Он подытожил, что главное для космонавтов — документировать все происходящее на космической станции.

Ранее миллиардер Илон Маск пошутил о своем инопланетном происхождении. «Я пришелец, — в шутку признался предприниматель, когда у него спросили, верит ли он, что инопланетяне посещают Землю. — Но никто мне не верит».