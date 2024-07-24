Американский аналог Су-57 захотели превратить в самолет РЭБ

Breaking Defense: Boeing захотела превратить истребитель F-15EX в самолет РЭБ

Американская компания Boing захотела превратить истребитель четвертого поколения F-15EX Eagle II, считающийся аналогом российского Су-57, в самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом Роб Новотны, который отвечает за направление F-15 в Boeing, рассказал в интервью Breaking Defense.

«Внутри компании ведется много разговоров о том, можем ли мы превратить его (F-15EX — прим. «Ленты ру») в [палубный самолет РЭБ EA-18G] Growler», — сказал Новотны. Он подчеркнул, что время Growler, который перестанут выпускать в 2027 году, заканчивается.

Отмечается, что базовая версия F-15EX оснащена системой РЭБ Eagle Passive Active Warning Survivability System (EPAWSS). При создании наследника Growler самолет могут оснастить дополнительными модулями постановки помех и вспомогательными подсистемами.

Построенный на базе истребителя-бомбардировщика F/A-18E/F Growler предназначен для разведки и ведения радиоэлектронной борьбы. Самолет может нарушать работу радиолокационных станций (РЛС) противника, вести радиотехническую разведку, глушить связь и уничтожать РЛС противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM.

В июне стало известно, что Военно-воздушные силы Национальной гвардии США получили первый боеготовый истребитель F-15EX. Всего 142-е крыло Нацгвардии в Портленде получит 18 самолетов.