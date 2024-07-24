Бакальчук рассказала свою версию конфликта с мужем

Татьяна Бакальчук: Владислав Бакальчук вводит людей в заблуждение

У основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук и ее детей все хорошо, в то время как ее супруг вводит других людей в заблуждение. Об этом сама Бакальчук рассказала РБК.

По ее словам, ей очень жаль, что семейные сложности стали предметом общественного обсуждения. Также она заявила, что оставит при себе подробности бракоразводного процесса.

Кроме того, она опровергла информацию о том, что у ее компании ухудшились показатели. По словам Бакальчук, за первую половину 2024 года оборот маркетплейса увеличился на 62 процента, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

«При объединении наших компаний — Wildberries и Russ — команда, которая строила вместе со мной бренд WB, осталась с тем же или с расширенным функционалом», — также уточнила она.

До этого Татьяна Бакальчук заявила, что ее супруг Владислав не принимает участия в управлении компанией. В его распоряжении всего один процент акций.

Кроме того, она опровергла информацию о рейдерском захвате маркетплейса. По ее словам, ей неясно, кем и зачем была придумана эта история. По словам Бакальчук, она жива, здорова и не является заложницей.