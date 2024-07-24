Девушка перестала общаться с семьей на шесть лет из-за ложных воспоминаний

Daily Mail: девушка обвинила мать в сексуальном насилии из-за мошенницы

Девушка обвинила мать в сексуальном насилии и не общалась с семьей шесть лет из-за ложных воспоминаний, в которые ее заставила поверить мошенница. Об этом в интервью Daily Mail рассказала оклеветанная мать.

В 2010 году дочь Сары Стратт, молодая художница из обеспеченной семьи, вернулась из Италии и рассказала матери, что стала посещать психотерапевта Энн Крейг. Эта женщина называла себя «целительницей» и занималась только с «по-настоящему особенными людьми». За час консультации Крейг брала 100 фунтов стерлингов (11,3 тысячи рублей).

Стратт не видела ничего плохого в психотерапии дочери до 2012 года. Тогда девушка отдалилась от семьи и друзей, рассталась с бойфрендом, закрыла аккаунты в социальных сетях и перестала отвечать на звонки матери. В 2014 году она прислала Стратт письмо, что разрывает все связи с семьей. Для этого она изменила имя на Хуэй Хюэ.

Ее матери удалось выяснить, что у «целительницы» не было никакого психологического образования. Оказалось, что Крейг заставила перестать общаться с родственниками не только Хюэ, но и других своих богатых пациенток. Женщину арестовали за мошенничество, но через какое-то время выпустили на свободу. Стратт не хотела сдаваться, поэтому наняла частного детектива и эксперта по культам для поиска дочери.

В 2017 году Стратт узнала, что Хюэ обвиняла ее в сексуальном насилии. «Я чуть не рассмеялась, потому что это было так абсурдно. Я просто не могла себе этого представить», — призналась женщина. Через год она все же нашла Хюэ через общих знакомых и встретилась с ней. Во время того разговора Стратт доказала дочери, что Крейг обманула ее с помощью ложных воспоминаний. Так началось долгое примирение семьи. Крейг скрылась, ее адвокаты отрицают все обвинения.

Ранее сообщалось, что женщина из Сирии, которая потеряла мать, пообщалась с ней при помощи искусственного интеллекта. По ее словам, результат ее немного напугал из-за того, что временами ей казалось, будто она правда беседует с родственницей.

