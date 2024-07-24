Психолог Ширикинова: фальшивые тесты на беременность используют для манипуляции

На маркетплейсах бойко идет торговля фальшивыми тестами на беременность. Эти бутафорские тесты всегда показывают две полоски, даже если опустить их в обычную воду. Десятки объявлений о продаже и тысячи восторженных отзывов покупателей демонстрируют, что товар действительно пользуется популярностью и востребован у женщин. Зачем россиянки скупают положительные тесты на беременность и что об этом думают психологи — выяснила «Лента.ру».

Шалость удалась

Продавцы фальшивых тестов называют свой товар шуточным, а тех, кто сомневается в этичности такого розыгрыша, обвиняют в отсутствии чувства юмора. Они утверждают, что пранк с незапланированной беременностью «надолго запомнится», «воспламенит бурю эмоций» и к тому же поможет «проверить чувства». «Каждой девушке интересно, как отреагирует ее молодой человек на такое событие: подари ему положительный тест на беременность и наблюдай за реакцией», — советуют продавцы.

Большинство покупательниц, судя по оставленным отзывам, действительно покупают бутафорские тесты для того, чтобы понаблюдать за поведением возлюбленных, огорошенных неожиданным известием. Реже разыгрывают родителей, братьев, сестер или друзей, и совсем уж нечасто попадаются комментарии от покупателей, которые используют подделку для оформления альбома ребенка или тематической вечеринки по случаю беременности. Результатами пранков россиянки охотно делятся в отзывах. Большая часть из них, кстати, положительные.

Дочке пять месяцев, подшутила над мужем, что будет еще и второй ребенок. У него глаза на лоб полезли от непонимания, что же делать Ксения отзыв покупательницы шуточного теста на беременность

Шутка зашла слишком далеко, я реально оказалась беременна Мирослава отзыв покупательницы шуточного теста на беременность

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Отлично все, зря покупала. Муж никак не испугался и не нервничал. Я думала будет реакция поинтереснее, чем «я рад, но приму любое твое решение» Оля отзыв покупательницы шуточного теста на беременность

Некоторые покупательницы признались, что шутка получилась совсем не веселой. Одни мужчины расстраивались, узнав, что беременность — это выдумка спутницы жизни, другие исчезали, так и не поняв, что стали объектом розыгрыша.

Давно не могла поставить точку в наших отношениях, то у него чувств нет, то у меня, и ссоры каждый день. Решила проверить во время расставания, как он отреагирует на мою «беременность». Теперь я точно не хочу быть с ним и ни в коем случае не рассчитываю на него как на родного человека. Спасибо производителям Елизавета отзыв покупательницы шуточного теста на беременность

Работает! Парень поверил, сказал делать аборт… Я сказала, что не буду убивать ребенка. Парень пропал Юлия отзыв покупательницы шуточного теста на беременность

Чувствую себя нехорошо, так как мой парень был очень рад, стал думать, кто же будет — мальчик или девочка. Стал представлять, что будет дальше. Мне было очень грустно говорить ему, что это был всего лишь розыгрыш. Вместе мы почти четвертый год, свадьбы не было пока Дарья отзыв покупательницы шуточного теста на беременность

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Зачем женщины врут о беременности?

Клинический психолог Геляна Ширикинова говорит, что есть две главные причины, которые толкают женщин на шутки о несуществующей беременности. В беседе с «Лентой.ру» она уточнила, что такой пранк девушки устраивают для того, чтобы убедиться в надежности избранника и увидеть в нем такие качества, как ответственность, бережное отношение, благородство, — одним словом, все то, что женщины ценят в мужчинах.

Другой вариант, который, по ее мнению, даже более распространен, — это заставить партнера официально оформить отношения

Психолог подчеркнула, что в обоих случаях розыгрыш не поможет получить желаемого. В первом случае — потому, что серьезность намерений мужчины оценивают не по реакции на незапланированную беременность, а по другим критериям. «Как определить, готов ли человек к браку? Ответ очевиден: мужчина, который хочет создать семью и сделать это именно с вами, сам об этом открыто скажет. Во всех остальных случаях это нельзя считать свободным выбором», — предупреждает специалист.

В случае с принуждением к браку ситуация обстоит еще более драматично. По словам психолога, даже если под давлением обстоятельств и различных манипуляций брак будет заключен, такой союз точно не будет легким. Она пояснила, что в таких отношениях мужчина часто перестает проявлять знаки внимания, не делится со спутницей своими переживаниями и эмоциями.

Какое-то время он будет соответствовать сложным семейным ценностям в духе «мужчина должен», но кто сказал, что женщина за это время поменяется или перестанет на него давить? В итоге все это провоцирует ряд проблем, приводящих к развалу семьи, изменам или приобретению зависимости от алкоголя и других веществ Геляна Ширикинова клинический психолог

Однако даже если женщина не собирается принуждать мужчину к браку, то шутка с незапланированной беременностью все равно не так проста и безобидна, как кажется. Ширикинова объясняет, что желание проверить партнера или партнершу всегда свидетельствует о высокой степени личной и ситуационной тревоги. Такое состояние, по словам психолога, может возникнуть, если и без того склонный к тревожности человек начинает подозревать измену, обман или много размышляет о будущем и ему обязательно надо удостовериться, что рядом надежный партнер.

Кстати, острая потребность в «надежном плече», по словам Ширикиновой, тоже достаточно тревожный сигнал. Психолог пояснила, что, как правило, желание иметь рядом сильного защитника возникает при склонности к созависимым отношениям. Она уточнила, что такие люди часто имеют привычку додумывать то, чего нет. Они склонны к магическому мышлению, им трудно выстраивать коммуникацию с другими.

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Кроме того, психолог подчеркнула, что если возникает потребность удостовериться в надежности партнера, то, вероятнее всего, в паре уже ощущается нехватка безопасности. Ширикинова предупредила, что известие о выдуманной или настоящей беременности этого не изменит. Ощущение защищенности не появится ни после заключения официального брака, ни после рождения детей. «Женщина чувствует себя в безопасности, когда мужчина готов оберегать ее по собственной инициативе, а не потому, что "надо"», — заявила психолог. Она указала, что в здоровых отношениях у партнеров просто не возникает сомнений в намерениях друг друга, поэтому нет и необходимости устраивать проверки.

Как проверить отношения?

В то же время психолог Марк Трэверс полагает, что проверять отношения не только можно, но и нужно. По его словам, это надо делать постоянно на протяжении всей совместной жизни. Только вместо сомнительных розыгрышей и манипуляций он предлагает откровенно разговаривать друг с другом.

В идеале супруги должны отвлечься от повседневных дел, остаться наедине и целенаправленно обсуждать отношения: не изменились ли их ценности, остаются ли у них общие цели, как они справляются с переменами в жизни. В теории такие разговоры укрепляют семейный быт, на практике же у многих вызывают тоску и желание куда-нибудь спрятаться. Поэтому Трэверс предлагает для проверки чувств не вести долгие беседы, а использовать три контрольных вопроса.

Чувствовали ли вы поддержку в прошлом месяце? И выражали ли друг другу благодарность? Случались ли в последнее время конфликты, которые остались нерешенными? Есть ли что-то, чего не хватает в отношениях или что надо исключить?

По словам Трэверса, если при ответе на эти вопросы всплывают какие-то проблемы, их и нужно обсуждать, не отвлекаясь на другие темы. Также не стоит подобную проверку устраивать слишком часто, достаточно одного раза в месяц.

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Как проверить чувства партнера?

Хотя психологи не рекомендуют проверять чувства партнера, особенно с помощью уловок, таких как ревность или незапланированная беременность, один надежный, а главное — этичный способ в их арсенале все-таки есть. По крайней мере в этом уверен психолог Джон Готтман, который изобрел специальный «птичий тест» для пар.

Суть этого теста заключается в том, чтобы привлечь внимание партнера к какому-то незначительному явлению или предмету и наблюдать за его реакцией. Например, Готтман советует выглянуть в окно и воскликнуть: «Ух ты! Посмотри, какая красивая птица!»

Психолог утверждает, что в счастливых парах в 86 процентах случаях партнеры бросают дела и смотрят на птицу за окном. Если же в отношениях не все гладко и люди в них несчастливы, положительная реакция на тест будет лишь в 33 процентах случаев.

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Лицензированный психотерапевт Гэри Браун подтвердил, что такая проверка партнера действительно может сработать. Он уточнил, что вместо птицы за окном может быть что угодно: смешная картинка в интернете, красивый закат, любопытная цитата в книге. Смысл происходящего, объясняет он, в том, что если мужчина или женщина отвлекаются от дел и рассматривают то, на что им указывает любимый человек, значит, они хотят разделять интересы и увлечения с партнером.

Если же человек игнорирует призыв или, еще хуже, реагирует агрессивно и раздраженно, то это признак отсутствия заинтересованности в партнере и в отношениях

При этом Браун подчеркнул, что «птичий тест» — это любопытный эксперимент, не более того. Он далеко не всегда точно отражает взаимоотношения в паре. Например, если человек занят важным делом или поглощен любимым хобби, то он запросто может не реагировать на предложение отвлечься. Но это не означает, что его чувства угасли и он перестал ценить отношения.