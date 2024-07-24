Госдума разрешила приставам применять огнестрельное оружие

Госдума разрешила приставам в ряде случаев применять силу и огнестрельное оружие

Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект, разрешающий судебным приставам в ряде случаев применять огнестрельное оружие, физическую силу и спецсредства. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Согласно действующему законодательству, право применения оружия и спецсредств имеется только у приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Принятые поправки распространяют норму на всех сотрудников органов принудительного исполнения.

Подчеркивается, что приставов обяжут не реже раза в год проходить спецподготовку и проверку на пригодность к применению огнестрела и силы. Кроме того, они должны будут предупредить гражданина о намерении использовать оружие и дать ему время на выполнение требований, если это не повлечет угрозу для жизни и здоровья. В случае ранения лица, против которого применены спецсредства, сотрудники органов принудительного исполнения должны обеспечить оказание ему первой помощи.