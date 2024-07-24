Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:53, 24 июля 2024Россия

Госдума разрешила приставам применять огнестрельное оружие

Госдума разрешила приставам в ряде случаев применять силу и огнестрельное оружие

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект, разрешающий судебным приставам в ряде случаев применять огнестрельное оружие, физическую силу и спецсредства. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Согласно действующему законодательству, право применения оружия и спецсредств имеется только у приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Принятые поправки распространяют норму на всех сотрудников органов принудительного исполнения.

Подчеркивается, что приставов обяжут не реже раза в год проходить спецподготовку и проверку на пригодность к применению огнестрела и силы. Кроме того, они должны будут предупредить гражданина о намерении использовать оружие и дать ему время на выполнение требований, если это не повлечет угрозу для жизни и здоровья. В случае ранения лица, против которого применены спецсредства, сотрудники органов принудительного исполнения должны обеспечить оказание ему первой помощи.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      «Глупый и бессмысленный». Российские военнослужащие резко раскритиковали возможный запрет смартфонов в зоне СВО

      США пригрозили спортивной изоляцией

      Ветеран «Альфы» дал прогноз о ситуации с преступностью в России после СВО

      Глава ФСБ подтвердил побег устроившего подрыв авто в Москве диверсанта в Турцию

      НАСА допустило завершение работы телескопа Chandra

      Возлюбленного Леди Гаги заподозрили в жестоком отношении к певице

      Собравшихся в Париж россиян предупредили о русофобской кампании

      Россиянка купила два последних лотерейных билета и выиграла миллион

      Россиян предупредили о подорожании некоторых заграничных сладостей

      Финский залив под Петербургом окрасился в ядовитый цвет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше