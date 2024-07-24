Кремль прокомментировал раскрытую подготовку покушения на грузинского политика

Песков о готовившемся покушении на Иванишвили: любое покушение — акт терроризма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал раскрытую подготовку покушения на основателя правящей партии Грузии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили. Его слова приводит РИА Новости.

Он уточнил, что не знает детали ситуации, но уточнил, что Кремль осуждает любые покушения. «Мы считаем, что любое покушение — это акт терроризма, тем более на действующих политиков, тем более с привнесением таких незаконных силовых методов политического давления», — объяснил он.

Ранее в среду Служба государственной безопасности Грузии сообщила, что расследует уголовное дело о подготовке теракта против Бидзины Иванишвили.

А премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе связал покушение на Иванишвили со стрельбой в экс-президента США Дональда Трампа.