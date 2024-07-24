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19:45, 24 июля 2024Культура

Прилепин раскритиковал приговор Беркович и Петрийчук

Писатель Прилепин заявил о чрезмерной жесткости приговора Беркович и Петрийчук
Захар Прилепин

Захар Прилепин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российский писатель Захар Прилепин раскритиковал приговор театральному режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук (обе включены Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов), которые стали фигурантками уголовного дела. Его слова приводит издание Daily Storm.

Прилепин заявил о чрезмерной жесткости наказания Беркович и Петрийчук за постановку «Финист — Ясный сокол», в которой обнаружили оправдание терроризма. Писатель заявил, что он изучил тексты по делу и не увидел в них состава преступления. «Якобы оправдание ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) в этой пьесе, потому что там симпатичный игиловец. То, что я прочитал, меня не убедило в том, что людей реально нужно сажать за такие вещи», — признался Прилепин.

«В целом та ситуация в культуре, которая порождала такие тексты, такие фильмы — она была создана определенными людьми и приветствовалась определенными людьми, и эти цветы взросли в определенное время при определенном поливании, опылении и прочей селекции», — отметил писатель. Он добавил, что теперь имеющие отношение к этой ситуации люди «делают вид, что они ни при чем».

Женщин задержали 4 мая 2023 года после постановки спектакля «Финист — Ясный сокол». Изначально Беркович и Петрийчук имели статус свидетелей, впоследствии следователи изменили их статус на подозреваемых и задержали в рамках дела, возбужденного по статье 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет»).

8 июля Беркович и Петрийчук, обвинявшиеся в оправдании терроризма, были приговорены к шести годам лишения свободы. Поводом для обвинения стал поставленный ими по реальным событиям спектакль «Финист — Ясный сокол», посвященный россиянкам, которые вышли замуж за радикальных исламистов и попытались уехать к ним на Ближний Восток.

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      Мария Рюрикова
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