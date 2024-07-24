Раскрыта судьба находившихся на борту затонувшего в Атлантике судна россиян

Захарова: троих россиян не удалось спасти при крушении судна в Атлантике

Троих из восьми российских граждан, находившихся на потерпевшем крушение у Фолклендских островов рыболовецком судне Argos Georgia, не удалось спасти. Об их судьбе ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Более того, по информации высокопоставленного дипломата, четверо других россиян, находившихся на борту затонувшего в Атлантике судна, живы, еще один числится пропавшим.

Ранее стало известно, что рыболовецкое судно Argos Georgia c гражданами России на борту потерпело крушение в Южной части Атлантического океана. 21 июля оно покинуло порт и вышло в район рыбного промысла в Южной Атлантике. На следующий день судно подало сигнал «о неконтролируемом затоплении».

