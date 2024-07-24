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19:00, 24 июля 2024Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре высказались о возможности разблокировки Instagram

Роскомнадзор заявил, что не рассматривает возможность разблокировки Instagram

Фото: Racool_studio / Freepik

В Роскомнадзоре высказались о возможности снятия блокировки с соцсети Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в России. Комментарий ведомства передает ТАСС.

«В данный момент не рассматриваем», — заявили в Роскомнадзоре, говоря о возможности разблокировки соцсети на территории страны.

Ранее в Госдуме сообщили о блокировке в России VPN-сервисов, которые используются для доступа к Instagram и другим запрещенным соцсетям. По словам депутата Олега Матвейчева, ограничения не распространяются на VPN-сервисы, блокирующие эти соцсети.

В марте 2022 года Тверской суд Москвы признал корпорацию Meta, владеющую Facebook и Instagram, экстремистской и запретил ее деятельность в России. После этого Facebook и Instagram были запрещены в стране. Поводом стало то, что компания разрешила соцсетям в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, в том числе военных.

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      Евгения Наумова
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