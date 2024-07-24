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16:11, 24 июля 2024Интернет и СМИ

Сообщение об экоциде на побережье Азовского моря не подтвердилось

Сообщение об экоциде на побережье Азовского моря не нашло подтверждения

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Украинский Telegram-канал «РІА-Мелітополь» во вторник, 23 июля, опубликовал пост, в котором утверждалось, что Россия якобы допустила экоцид на побережье Азовского моря и в регионе начался массовый мор рыб. Однако данное сообщение не нашло реального подтверждения.

Авторы поста писали, что Молочный лиман, омывающий берега Мелитопольского района Запорожской области, осушен. По сведениям канала, в связи с этим местные жители бьют тревогу, а власти не предпринимают никаких действий.

В действительности сезонная засуха в Молочном лимане — давняя проблема, обусловленная расположением залива, о чем неоднократно ранее писали украинские СМИ, в частности, в 2012-м, 2015-м и 2020 годах. Ведь лиман — это изолированный участок моря, который образуется при затоплении углублений рельефа: из-за длительного отсутствия прямого сообщения с морем он нестабилен, соленость воды в нем постоянно меняется, а в жару он может мельчать, что негативно сказывается на флоре и фауне.

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В советское время Молочный лиман для обеспечения оптимальных условий формирования и развития ихтиофауны был соединен с Азовским морем искусственным проливом — в разные времена там обитало более 30 видов рыб, а в «урожайные» годы в нем ежегодно добывали до двух тысяч тонн рыбы. Объект требовал регулярной очистки от ила, возникавшего из-за слабого течения, однако государственное финансирование расчистки устья лимана прекратили еще в 1996 году, а последующие решения украинских властей не приводили к эффективным результатам.

В настоящее время Россия активно предпринимает попытки нормализовать ситуацию в данном районе. Так, в 2023 году прошла очистка русла впадающей в лиман реки Молочная — тогда в порядок привели 5,5 километра реки, из воды за время работ извлекли более 110 кубометров мусора. Кроме того, совместно с Министерством природных ресурсов Запорожской области и волонтерами в районе регулярно проводятся акции по уборке берега Молочного лимана. Наконец, в Управлении охраны водных и биоресурсов Запорожья в июле текущего года заявили, что специалисты уже взяли пробы воды и донного грунта рыбоходного канала для исследований и готовятся к расчистке канала.

Сообщения об экоциде на побережье Азовского моря получили распространение исключительно в украинских источниках. Российские СМИ публиковали лишь опровержение данных сведений — в их числе оказалось «РИА Кабардино-Балкария».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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