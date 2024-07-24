Сжегшему паспорт гражданина России певцу Шарлоту снова продлили арест

В Самаре суд до 23 сентября продлил арест певцу Шарлоту

Начало событий в новости Росфинмониторинг внес певца Шарлота в список террористов и экстремистов

В Самаре Кировский районный суд продлил арест сжегшему паспорт гражданина России певцу Эдуарду Шарлоту (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) до 23 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Шарлот был арестован 2 декабря 2023 года. В отношении него возбуждено три уголовных дела. Певец признал вину, извинился перед русским народом, пообещал «защищать страну талантом», а также зачитал стихотворение, которое написал во время ареста.

Ранее сообщалось, что Росфинмониторинг внес певца Эдуарда Шарлота в список террористов и экстремистов.