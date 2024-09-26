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16:15, 26 сентября 2024Силовые структуры

Дело сжегшего паспорт певца Шарлота направили в суд

СК завершил расследование дела сжегшего паспорт певца Шарлота
Начало событий в новости Сжегшему паспорт гражданина России певцу Шарлоту снова продлили арест

Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Самарской области, обвиняемого в реабилитации нацизма и других преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета России.

Ему вменяют часть 4 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма»), часть 1 статьи 148 («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»), часть 1 статьи 325 («Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности») и пункт «а» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, в 2023 году обвиняемый размещал в интернете ролики, направленные на осквернение символов воинской славы России и выражающие явное неуважение к памятным датам РФ. Также он опубликовал видео, на котором приводит в негодность свой военный билет и религиозные фотографии.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в силовых структурах, речь идет о певце Эдуарде Шарлоте (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который в прошлом году сжег свой паспорт гражданина России. Он находится под стражей со 2 декабря 2023 года.

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      Олеся Мицкевич
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