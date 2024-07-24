Express: Трамп, выбрав Вэнса, послал тревожный знак Зеленскому

Бывший американский лидер и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп, выбрав в качестве кандидата в вице-президенты США сенатора Джей Ди Вэнса, отправил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому тревожный сигнал о том, как будет решаться украинский вопрос в случае его переизбрания. Такое мнение выразили журналисты газеты Express, базирующейся в Британии.

«Выбрав Джей Ди Вэнса своим кандидатом на пост вице-президента, Трамп послал еще один четкий сигнал относительно того, как он будет решать конфликт на Украине», — отмечается в публикации издания.

Вэнс является критиком военной поддержки Киева, подчеркнули журналисты. В апреле сенатор выразил мнение, что сейчас нет веских причин, по которым Украине может потребоваться помощь со стороны Вашингтона, отмечается в статье.

Ранее Дональд Трамп объяснил выбор Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты США «хорошей химией».

До этого британское издание The Telegraph писало, что решение Трампа выбрать на должность вице-президента страны Вэнса должно стать тревожным сигналом также для Европы, так как оно будет иметь серьезные последствия для конфликта на Украине и будущей безопасности Запада.