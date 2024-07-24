В МОК сняли с себя ответственность за трансляцию Игр-2024 в России

МОК: ответственность за трансляцию ОИ-2024 в РФ лежит на компании «Телеспорт»

В Международном олимпийском комитете (МОК) сняли с себя ответственность за трансляцию Олимпийских игр-2024 в России. Комментарий организации приводит РИА Новости.

«С Олимпиады в Токио у МОК действует соглашение с агентством по спортивным правам "Телеспорт груп", которое приобрело медиаправа на территории России, в том числе на трансляцию Олимпийских игр в Париже в 2024 году», — заявили в МОК. Таким образом, за сублицензирование медиаправ вещателям в России отвечает не МОК, а «Телеспорт груп».

Ранее стало известно, что жители России смогут посмотреть Игры на сайте МОК. Однако позднее информацию о трансляциях убрали.

До этого сообщалось, что российские телеканалы впервые за 40 лет не будут транслировать Олимпиаду. Это связано с тем, что отечественные спортсмены будут участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом.