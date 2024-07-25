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19:01, 25 июля 2024Наука и техника

Австралия вооружит дрон Ghost Bat

Breaking Defense: австралийский дрон Ghost Bat сможет нести оружие

Фото: Jamie Freed / Reuters

Австралия может оснастить перспективный дрон самолетного типа Boeing MQ-28 Ghost Bat вооружением, а не только разведывательными системами. Об этом министр оборонной промышленности страны Пэт Конрой сообщил в интервью Breaking Defense.

Он опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что MQ-28 несет только системы разведки. При этом Конрой подчеркнул, что сейчас разведывательное оборудование остается приоритетом для Ghost Bat.

«Первоначально мы сосредоточились на возможностях разведки и наблюдения, но не исключаем, что он [Ghost Bat] может быть ударным. Мы изучаем влияние полезной нагрузки», — сказал он.

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Реактивный беспилотник самолетного типа предназначен для сопровождения и поддержки пилотируемых самолетов в бою. Ghost Bat может развивать высокую дозвуковую скорость, а дальность полета дрона составляет 3700 километров.

Ранее в июле стало известно, что малозаметный беспилотник XQ-58A Valkyrie Исследовательской лаборатории Военно-воздушных сил США впервые взлетел со взлетно-посадочной полосы. Дрон может стать ведомым истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

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      Даниил Иринин
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