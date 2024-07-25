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15:31, 25 июля 2024Наука и техника

Китай запланировал привлечь 50 стран к своей лунной станции

SpaceNews: Китай планирует привлечь 50 стран к своей лунной станции ILRS

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай планирует привлечь 50 стран к сотрудничеству в рамках своей лунной станции International Lunar Research Station (ILRS). Об этом сообщает SpaceNews.

«Мы открыты и приветствуем международное сотрудничество со всеми странами, включая страны глобального Юга, развивающиеся страны БРИКС, а также западные страны», — заявил главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйрен в интервью телеканалу China Global Television Network (CGTN).

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По его словам, в настоящее время Китай подписал соглашения, касающиеся ILRS, с более чем 10 странами и около 30 иностранными исследовательскими институтами. «Мы надеемся работать с 50 странами, пригласив 500 иностранных научно-исследовательских институтов и 5000 иностранных научных сотрудников для совместного строительства нашей международной лунной научно-исследовательской станции», — заявил специалист.

В июне заместитель гендиректора госкорпорации «Роскосмос» по космическим комплексам и науке Александр Блошенко заявил, что доступ к российской ядерной энергоустановке на Луне получат все участники китайской международной научной лунной станции ILRS.

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      Иван Потапов
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