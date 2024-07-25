Reuters: НАТО нашла более десятка признаков подготовки России к нападению

Специалисты по планированию Североатлантического альянса выявили более десятка признаков, по которым можно определить стадии подготовки якобы «полномасштабного нападения России» на НАТО. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Специалисты четко обозначили более десятка признаков для предупреждения того, что может быть прелюдией к полномасштабному российскому вторжению», — передает агентство.

Авторы материала не уточнили, что имеется в виду под признаками, про которые им сообщил анонимный источник.

Он также подчеркнул, что странам Европы «нужно быть готовыми к сдерживанию» и привести в движение войска к потенциальной линии фронта в ответ на якобы передвижение российских сил, а также сразу вступить в бой, если потенциальная напряженность перейдет в открытый конфликт.

Ранее генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал Карстен Бройер заявил, что в течение пяти-восьми лет Россия якобы может быть готова к войне с НАТО. Он пояснил, что в течение этого срока Вооруженные силы России будут оснащены материалами и личным составом, позволяющими якобы совершить нападение на территории стран альянса.