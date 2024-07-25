Полицейский поцеловал одну пьяную стажерку и занялся сексом с другой на улице

В Великобритании констебль напился со стажеркой и занялся с ней сексом на улице

В Великобритании уволили полицейского, который напился со стажеркой и занялся с ней сексом на улице. Об этом пишет Evening Standard.

Инцидент с констеблем Ридвааном Зиной и его подопечными произошел 26 августа 2022 года. Тогда мужчина вместе с коллегами выпивал в пабе недалеко от вокзала Кингс-Кросс в Лондоне. Под утро, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, Зина «поцеловал одну стажерку и ушел из паба с другой».

Пара вознамерилась заняться сексом, однако денег на номер в отеле у них после вечеринки не осталось. Тогда Зина завел пьяную девушку в один из «укромных переулков» и там вступил с ней в интимную связь. При этом, как было заявлено в суде, после случившегося стажерка была «расстроена и сбита с толку». Через несколько дней она написала на наставника заявление.

Несмотря на то, что уголовных обвинений против констебля-наставника выдвинуто не было, 18 июля суд постановил уволить его со службы за нарушение устава. Он, в частности, запрещает половой контакт между старшими офицерами и стажерами, даже если первые не являются прямыми руководителями последних.

«То, что он сделал это в общественном месте, даже если выбрал его так, чтобы прохожие ничего не видели, — значительно усугубляет проступок», — заявил помощник комиссара лондонской полиции Лоуренс Тейлор.

Ранее сообщалось, что в Мексике полицейского отстранили от работы за съемку видео, на котором он занялся групповым сексом в метро. Офицер полиции Хорхе Лопес снялся в порноролике с моделью OnlyFans Вероникой Мелендес.