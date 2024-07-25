«Страна.ua»: появились кадры задержания подозреваемого в убийстве Фарион

Подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион молодого человека задержали в жилищном массиве Парус в Днепре.

Ранее было опубликовано фото лица подозреваемого в убийстве Фарион. На нем запечатлен молодой мужчина с темными вьющимися волосами и пухлыми губами.

До этого министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о задержании 18-летнего уроженца Днепра по итогам идентификации стрелка по записям с камер видеонаблюдения. По данным следствия, подозреваемый арендовал не менее трех квартир во Львове готовясь к преступлению.