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16:48, 25 июля 2024Бывший СССР

Появились кадры задержания подозреваемого в убийстве Фарион

«Страна.ua»: появились кадры задержания подозреваемого в убийстве Фарион

Подозреваемого в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион молодого человека задержали в жилищном массиве Парус в Днепре.

Ранее было опубликовано фото лица подозреваемого в убийстве Фарион. На нем запечатлен молодой мужчина с темными вьющимися волосами и пухлыми губами.

До этого министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о задержании 18-летнего уроженца Днепра по итогам идентификации стрелка по записям с камер видеонаблюдения. По данным следствия, подозреваемый арендовал не менее трех квартир во Львове готовясь к преступлению.

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      Илья Таксюр
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