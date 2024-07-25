Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:53, 25 июля 2024Мир

Трамп обвинил демократов в давлении на Байдена из-за выборов

Трамп: Байдена вынудили покинуть предвыборную гонку «недемократическим путем»

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Джо Байден принял решение о выходе из предвыборной гонки под давлением демократов. Об этом заявил экс-глава государства Дональд Трамп, передает ТАСС.

По его словам, однопартийцы потребовали от главы государства отказаться от борьбы за переизбрание, пригрозив, что в противном случае отстранят его. «Лидеры Демократической партии сделали очень недемократический шаг», — подчеркнул Трамп.

Байден объявил о прекращении участия в предвыборной гонке 21 июля. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис.

При этом Байден пообещал, что останется на посту главы государства до конца своего срока.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии заявили о вероятности открытия второго фронта против России. Это может произойти в случае победы оппозиции

      В Китае назвали способ завершить кризис на Украине

      Отношение избранника к бездомному заставило женщину отказаться от принципов

      Раскрыты детали предстоящего обращения Байдена к нации

      Полицейский поцеловал одну пьяную стажерку и занялся сексом с другой на улице

      В Китае отвергли обвинения США о поддержке Пекином российского ОПК

      В США рассказали о ярости Обамы из-за Харрис

      Стрелявший в Трампа искал в Google детали убийства Кеннеди

      Спортсмены выразили недовольство из-за недостатка еды в Олимпийской деревне

      Брат подозреваемого в подрыве авто в Москве сообщил об ошибке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше