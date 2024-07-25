Трамп обвинил демократов в давлении на Байдена из-за выборов

Трамп: Байдена вынудили покинуть предвыборную гонку «недемократическим путем»

Президент США Джо Байден принял решение о выходе из предвыборной гонки под давлением демократов. Об этом заявил экс-глава государства Дональд Трамп, передает ТАСС.

По его словам, однопартийцы потребовали от главы государства отказаться от борьбы за переизбрание, пригрозив, что в противном случае отстранят его. «Лидеры Демократической партии сделали очень недемократический шаг», — подчеркнул Трамп.

Байден объявил о прекращении участия в предвыборной гонке 21 июля. В качестве претендента на президентский пост от Демократической партии он выдвинул кандидатуру действующего вице-президента Камалы Харрис.

При этом Байден пообещал, что останется на посту главы государства до конца своего срока.