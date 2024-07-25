В Индии родился уникальный ребенок. У него были два лица, восемь конечностей и пять часов жизни

В Индии родился ребенок с четырьмя руками, четырьмя ногами и двумя лицами

В Индии родился уникальный ребенок с четырьмя руками, четырьмя ногами и двумя лицами. Необычный малыш появился на свет в деревенской больнице южноазиатской страны и смог прожить всего пять часов.

Матерью ребенка является 38-летняя Рама Деви. На этой неделе у женщины начались схватки, после чего ее срочно доставили в местное медицинское учреждение. Отмечается, что роды проходили легко и без осложнений.

Врачи были потрясены тем, что тело новорожденного ребенка срослось с недоразвитым детским организмом. Из груди младенца росли дополнительные пары конечностей, оставшиеся от его несформировавшегося близнеца

Издание Daily Mail, приводящее историю рождения уникального ребенка, подчеркивает, что данное заболевание настолько редкое, что в медицине нет для него обозначения.

Фото: PHC Rewan

Рождение необычного ребенка вызвало переполох в больнице

Новорожденный не мог самостоятельно питаться грудным молоком или детской смесью. Через пять часов после появления на свет его сердце остановилось. Точные причины, которые привели к летальному исходу младенца, пока неизвестны.

Как передает издание, необычный вид ребенка настолько шокировал сотрудников местной больницы, что после появления младенца на свет медики со страхов вынесли его из палаты, вызвав переполох в больнице.

Аномалия также стала неожиданностью для родителей новорожденного — Рамы Деви и ее супруга Рафала. Беременность и роды женщины проходили в сельской местности, где нет доступа к современной медицине. Будучи в положении, индианка не проходила пренатальную диагностику и об особенностях развития плода не догадывалась.

В Индонезии ранее родились сиамские «близнецы-пауки»

Ранее в Индии и соседних странах регистрировали рождение детей с аномалиями. Так, в индийском городе Нагаур, штат Раджастхан, появились на свет близнецы с одной грудной клеткой на двоих.

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

А в Индонезии родились сиамские младенцы, которых прозвали «близнецами-пауками». У мальчиков три ноги, четыре руки. У них также один пенис и общие мочевой пузырь, прямая кишка и кишечник. Их случай относят к Ischiopagus Tripus — редкому виду сиамских близнецов, которые срослись в тазу. У таких детей три общие ноги, одна из которых часто не функционирует и представляет собой две сросшиеся конечности.

Из-за особенностей строения мальчики из Индонезии не могли сидеть и первые три года провели в горизонтальном положении. Их родители согласились на операцию. Однако близнецов было невозможно разделить без вреда, поэтому врачи провели ортопедическую коррекцию по удалению третей ноги. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений, благодаря чему теперь близнецы могут сидеть.

Врачи так и не могли понять причину появления на свет «близнецов-пауков». В семье, где они родились, есть старшие абсолютно здоровые дети. В свою очередь беременность матери протекала без осложнений. Основной причиной появления сиамских близнецов медики называют нарушение развития эмбрионов и позднее деление яйцеклетки. Это может происходить по разным причинам. В группе риска забеременевшие женщины старше 40 лет, а также состоящие в родственных браках пары.