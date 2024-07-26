Беспилотник ВСУ атаковал промышленное предприятие в российском регионе

Смирнов: беспилотник ВСУ повредил хлебоприемный пункт в курском селе Любимовка

В Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал территорию промышленного предприятия в селе Любимовка Большесолдатского района. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, осколками повреждены помещения хлебоприемного пункта. Работники предприятия не пострадали.

Ранее Смирнов сообщил об атаке беспилотника ВСУ на территорию недействующего предприятия в поселке Горшечное. Раненых среди мирных жителей нет, однако повреждены несколько построек.

Кроме того, 26 июля Минобороны России сообщило, что в ночь на пятницу средства противовоздушной обороны перехватили шесть украинских беспилотников над двумя регионами страны. Четыре из них сбили над Ростовской областью, еще два — над Курской.