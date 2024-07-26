Число погибших при взрыве в многоэтажке в Ульяновске выросло

«112»: число погибших при взрыве в многоэтажном доме в Ульяновске достигло двух

Число погибших при взрыве в многоэтажном доме в Ульяновске достигло двух. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, в жилом доме на третьем этаже взорвался газовый баллон.

Ранее сообщалось, что при ЧП погиб двухлетний ребенок, еще трое взрослых пострадали. Очевидцам удалось снять пожар на видео.

Ранее стало известно, что в городе Артем в Приморском крае произошел пожар в реанимации городской больницы. В областной прокуратуре уточнили, что огонь распространился по палате интенсивной терапии на первом этаже здания. Его площадь составила десять квадратных метров.