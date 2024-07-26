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16:00, 26 июля 2024Интернет и СМИ

Ивлеева погасила многомиллионные долги

Исполнительное производство против Ивлеевой закрыли после погашения долга

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Дело против блогерши Анастасии Ивлеевой прекратили после того, как она погасила многомиллионный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что после того, как блогерша оплатила налоговую задолженность, против нее прекратили исполнительное производство.

О погашении блогершей долга стало известно 22 июля. Сообщалось, что она выплатила 11,3 миллиона рублей.

До этого сообщалось, что из-за долгов перед ФНС Ивлеевой закрыли выезд из России. Если блогерша захочет покинуть страну, то на границе ей будет в этом отказано.

Ранее из-за неоплаченных Ивлеевой долгов был арестован ее автомобиль Lamborghini Urus. На машину блогерши наложили запрет на регистрационные действия.

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