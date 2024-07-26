Доходы работников одной отрасли в России резко выросли

Доходы разработчиков игр от рекламы в «Одноклассниках» выросли на 62 %

С начала текущего года разработчики получили от популярной в РФ соцсети «Одноклассники» порядка 1,6 миллиарда рублей. В эту сумму включены доходы от рекламы и внутриигровых покупок. Она оказалась на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Главным драйвером роста в этом году стало развитие рекламы внутри игровой платформы. Так, доходы «ОК» и самих разработчиков от рекламы выросли на 62 процента за первое полугодие по сравнению с прошлым годом. При этом ключевой причиной роста рекламных доходов является развитие формата sticky-баннеров — рекламных объявлений в игре, расположение которых может настроить создатель.

Отмечается, что соцсеть сохраняет и наращивает доходы разработчиков от внутриигровых покупок пользователей. При этом оказалось, что наиболее востребованными играми среди россиян являются казуальные игры, «игры про фермерство» и «настольные игры» (шахматы, нарды).

Ранее «Одноклассники» приступили к борьбе с эротическим контентом.