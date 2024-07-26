Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:06, 26 июля 2024Интернет и СМИ

Доходы работников одной отрасли в России резко выросли

Доходы разработчиков игр от рекламы в «Одноклассниках» выросли на 62 %

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

С начала текущего года разработчики получили от популярной в РФ соцсети «Одноклассники» порядка 1,6 миллиарда рублей. В эту сумму включены доходы от рекламы и внутриигровых покупок. Она оказалась на 10 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Главным драйвером роста в этом году стало развитие рекламы внутри игровой платформы. Так, доходы «ОК» и самих разработчиков от рекламы выросли на 62 процента за первое полугодие по сравнению с прошлым годом. При этом ключевой причиной роста рекламных доходов является развитие формата sticky-баннеров — рекламных объявлений в игре, расположение которых может настроить создатель.

Отмечается, что соцсеть сохраняет и наращивает доходы разработчиков от внутриигровых покупок пользователей. При этом оказалось, что наиболее востребованными играми среди россиян являются казуальные игры, «игры про фермерство» и «настольные игры» (шахматы, нарды).

Ранее «Одноклассники» приступили к борьбе с эротическим контентом.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      «Крабовый король» Олег Кан задолжал в России миллиарды рублей. Он проходит по нескольким уголовным делам

      Южная Корея оценила рост экономики Северной

      Появились данные о состоянии пострадавшего при подрыве авто офицера Генштаба в Москве

      Доходы работников одной отрасли в России резко выросли

      РЖД запустили продажу билетов с пересадками внутри поезда

      Раскрыт механизм уменьшающего боль эффекта плацебо

      Раскрыты лучшие для экологического образа жизни города России

      Маск возмутился вложениями США в НАТО

      Россиянин с 16-летним подростком спустились ремонтировать колодец и задохнулись

      Обвиняемого в подрыве авто задержали в Бодруме при попытке получить паспорт Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше