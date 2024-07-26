Харрис назвали слабейшим из кандидатов в президенты США от демократов

Хейли назвала Харрис слабейшим из кандидатов в президенты США от демократов

Бывшая участница президентской гонки в США, экс-постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли назвала вице-президента Камалу Харрис самым слабым кандидатом в президенты, которого могла выдвинуть Демократическая партия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

По словам политика, работа Харрис была связана с нелегальной иммиграцией и границей, однако она не справилась с ней. Хейли добавил, что плюсом Харрис является ее возраст, поскольку она достаточно молодой кандидат.

22 июля бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов участвовать в дебатах с вице-президентом Харрис или любым другим кандидатом от демократов. Он подчеркнул, что не только готов, но и хочет дискуссии с оппонентами. Позже стало известно, что дебаты пройдут 10 сентября.

21 июля действующий глава Белого дома Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки, он поддержал кандидатуру Камалы Харрис. Позднее она заявила, что будет бороться за выдвижение кандидатом в президенты США.