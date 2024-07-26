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18:02, 26 июля 2024Спорт

Канадского тренера отстранили от Олимпиады за шпионаж

Тренера женской сборной Канады по футболу Пристман отстранили от ОИ за шпионаж

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Тренера женской сборной Канады по футболу Бев Пристман отстранили от работы на Олимпийских играх из-за обвинений в шпионаже. Решение принял Олимпийский комитет Канады, о чем сообщается на сайте организации.

«За последние 24 часа мы получили дополнительную информацию о предыдущем использовании дронов против соперников в преддверии Олимпийских игр в Париже», — отмечено в заявлении. Исполнять обязанности главного тренера до конца ОИ будет Энди Спенс.

24 июля Олимпийский комитет Новой Зеландии подал заявление о замеченных беспилотниках над тренировочной базой команды и потребовал провести расследование. На следующий день Канада одержала победу над Новой Зеландией со счетом 2:1. Пристман и два члена ее штаба, высланные из-за инцидента на родину, пропустили игру.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится в Париже 26 июля. Соревнования завершатся 11 августа.

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      Дарья Коршунова
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