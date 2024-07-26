Канадского тренера отстранили от Олимпиады за шпионаж

Тренера женской сборной Канады по футболу Пристман отстранили от ОИ за шпионаж

Тренера женской сборной Канады по футболу Бев Пристман отстранили от работы на Олимпийских играх из-за обвинений в шпионаже. Решение принял Олимпийский комитет Канады, о чем сообщается на сайте организации.

«За последние 24 часа мы получили дополнительную информацию о предыдущем использовании дронов против соперников в преддверии Олимпийских игр в Париже», — отмечено в заявлении. Исполнять обязанности главного тренера до конца ОИ будет Энди Спенс.

24 июля Олимпийский комитет Новой Зеландии подал заявление о замеченных беспилотниках над тренировочной базой команды и потребовал провести расследование. На следующий день Канада одержала победу над Новой Зеландией со счетом 2:1. Пристман и два члена ее штаба, высланные из-за инцидента на родину, пропустили игру.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится в Париже 26 июля. Соревнования завершатся 11 августа.