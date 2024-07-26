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16:11, 26 июля 2024Путешествия

Найдена более доступная альтернатива Турции в августе

АТОР: туры на Кипр в августе стоят от 84 тысяч рублей
СюжетВизы в Европу:

Фото: lifeforstock/ freepik

Отдых на Кипре в августе оказался дешевле, чем в Турции. Более доступную альтернативу нашли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туры на европейский остров в последний месяц лета стоят от 84 тысяч рублей с человека вместе с авиабилетами. Один из вариантов перелета — из московского аэропорта Домодедово в Ларнаку с пересадкой в Кувейте на рейсах Jazeera Airways.

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«Спрос на пакетные туры на Кипр этим летом по сравнению с прошлым вырос втрое, а глубина бронирований достигла октября. Много запросов на август: стоимость отдыха в этом месяце привлекательная, иногда даже ниже, чем в Турции», — сообщили представители компании «Русский Экспресс».

Отмечается, что россиянам на Кипре понадобится виза. Ее оформляют за 5-6 рабочих дней, но документы стоит подавать как минимум за десять дней.

Ранее россиянам раскрыли способ сэкономить 30 процентов на турах в Турцию. Такую скидку можно получить, если забронировать поездку на бархатный сезон в июле.

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      Мария Борисова
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