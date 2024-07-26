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21:45, 26 июля 2024Спорт

«Спартак» подписал 37-летнего вратаря

Московский «Спартак» подписал 37-летнего вратаря Александра Довбню

Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Московский «Спартак» объявил на сайте о подписании вратаря Александра Довбни.

Контракт с 37-летним голкипером рассчитан до лета 2025 года. «Приветствуем Александра в "Спартаке"!» — говорится в сообщении.

Ранее футболист выступал за столичное «Торпедо», «Луч‑Энергию» из Владивостока, «СКА‑Хабаровск», «Оренбург» и волгоградский «Ротор». Последним клубом вратаря был ярославский «Шинник», который он покинул в июне 2024-го.

В первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга». Встреча завершилась со счетом 0:2. Это была первая игра красно-белых под руководством серба Деяна Станковича.

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