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07:37, 26 июля 2024Мир

Трамп напомнил Зеленскому о победе России над Гитлером и Наполеоном

Трамп заявил Зеленскому о победе России над Гитлером и Наполеоном
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил о необходимости завершить конфликт с Россией. Об этом политик сообщил в интервью Fox News.

Трамп напомнил ему, что Россия «победила Гитлера и Наполеона». «Они, насколько я знаю, установили миллионы мин, и у них были тысячи танков», — подчеркнул политик.

Экс-глава США отметил, что этот конфликт можно было бы предотвратить, однако действующий американский президент Джо Байден этого не сделал.

25 июля Дональд Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия исключает начало даже пристрелочных переговоров с США по вопросу контроля над вооружениями из-за действий Вашингтона против Москвы.

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      Юлия Мискевич
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